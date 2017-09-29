Ağrı'da 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geçtiğimiz günlerde 3 Afgan kaçak göçmenin PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Güngören Köyü yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 korucu yaralandı. Çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "25 Eylül 2017 tarihinde Doğubayazıt İlçesi Yaygınyurt Köyü Civarında (3) Afganlı göçmenin Bölücü terör örgütü mensuplarınca vurularak öldürülmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlarda; 28 Eylül 2017 Perşembe günü Güngören Köyü Civarında teröristlerle sıcak temas sağlanmış, (4) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmalarda (2) güvenlik korucusu yaralanmış, (1) Güvenlik Korucusu da şehit olmuştur. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir." denildi.