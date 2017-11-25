Ağrı'da 16 yaşındaki çocuk kayboldu

Ağrı'nın Tutak ilçesinden Ağrı merkezde bulunan dedesini görmek için evden ayrılan 16 yaşındaki Musa V.'den 7 gündür haber alınamıyor.

İHA'nın haberine göre, Tutak ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan Musa V., 17 Kasım'da dedesini görmek için Ağrı merkeze gitti. Merkezde bulunan bir otelde bir gece kalan Musa V. sabah otelden ayrıldı. Dedesine gitmediği öğrenilen Musa V.'nin ailesi ve akrabaları her yerde çocuğu arıyor.