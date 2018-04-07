Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisi hale getirildi.

İHA'nın haberine göre; sınır birliklerine ve sivil vatandaşlara eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen bir grup bölücü terör örgütü üyesine yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

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