Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı bir köyde buz tutan derede ağlarla onlarca kilo balık avlayan köylülerin sevinci kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Tutak ilçesine bağlı Dönertaş Köyü'nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da köyden geçen ve büyük bölümü buz tutan derede ağlarla balık avlamaya başladı. Zaman zaman buzları küreklerle kıran vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce balık tuttu.

Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağı buzların altına bırakan vatandaşlar, onlarca kilo balık tuttu. Balıkları ağdan çıkarmaya çalışan vatandaşların sevinci kameraya yansıdı. Bir balıkçı avladıkları en büyük balıkları ellerine alarak, "İşte balık böyle tutulur" dedi. Sosyal paylaşım sitelerinde de paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.

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