Ağrı'da cezaevi bahçesinde zehirlenen 2 asker yoğun bakımda

Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum'a getirilen uzman çavuş ile sözleşmeli erin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Gaz sızıntısınden etkilenen 43'ü asker, 6'sı kamu görevlisi toplam 49 kişi ise taburcu edildi. Erzurum AFAD ekipleri cezaevi bahçesinde gaz ölçümü yapıyor.
DHA'nın haberine göre, olay, dün sabah saatlerinde, Van yolu üzerindeki Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan M Tipi Cezaevi'nde meydana geldi. Cezaevi bahçesindeki gaz sızıntısı nedeniyle, önce nöbet tutan 2 er fenalaştı. Yapılan çağrı üzerine bölgeye çok sayıda asker geldi. Fenalaşan askerlere müdahale ve olayın nedenini araştırma çalışmaları sırasında 43 asker ile 6 kamu görevlisi daha gazdan etkilendi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenenler, Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan bir uzman çavuş ile sözleşmeli er, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 asker, hastaneye alınmadan önce, AFAD'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Nükleer (KBRN) ekibi tarafından taramadan geçirildi. Üzerlerinde çevreyi tehdit edici, zararlı madde bulunmayınca askerler hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Ağrı'da tedavileri tamamlanan 43'ü asker toplam 49 kişi taburcu edildi.
2 ASKERİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Erzurum'a sevk edilen uzman çavuş ile sözleşmeli erin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Durumu ağırlaşan askerlerden biri bugün Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki diğer askerin de yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.
CEZAEVİ BAHÇESİNDE SAAT SAAT ÖLÇÜM YAPILIYOR
Öte yandan, Erzurum AFAD Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ağrı M Tipi Cezaevi'nde gaz ölçümü yapıyor. Bölgede tespit edilen metan gazı ve hidrojen sülfürün yoğunluğunu saat saat ölçen özel giysili ekipler, zehirlenmenin nedenini araştırıyor. AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, 5 kişilik ekibin, cezaevi bahçesinde bir süre görev yapacağını belirtti. Zehirlenmeye neden olan gazın belirlenmesiyle askerlerin tedavisinin de buna göre yapılacağını kaydeden AFAD Müdürü Karslı, ölçüm sonuçlarına göre de cezaevi bahçesinde ne tür tedbir alınacağına karar verileceğini bildirdi.
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