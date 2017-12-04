Ağrı'da cezaevinde zehirlenme

Ağrı Kapalı M tipi Cezaevi'nde aralarında itfaiye ekipleri ve askerlerin olduğu 18 kişi metan gazından zehirlendi.

DHA'nın haberine göre olay sabah saatlerinde şehir merkezi içerisinde bulunan Ağrı Kapalı Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Yerden çıktığı belirlenen metan gazı sonrası askerler olay yerinde zehirlenerek yere yığıldı. Kurtarmaya gelen diğer askerler ve itfaiye eri olmak üzere toplam 18 kişi de zehirlendi. Zehirlenenler 112 acil servis ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu 1-2 askerin durumunun ağır olduğu belirtildi.