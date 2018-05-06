Ağrı'da deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son dakika aktardığı bilgiye göre, Ağrı ilinin Merkez ilçesine bağlı Cumacay köyünde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.4 kilometre altında meydana gelen deprem, saat 21.18'de gerçekleşti.

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