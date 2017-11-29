Ağrı'da kuş gribi paniği!

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı 2 köyde kuş gribi şüphesi üzerine yaklaşık bin kanatlı hayvan itlaf edilerek toprağa gömüldü.
İHA'nın haberine göre; Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Taşlıçay ve Güneysöğüt köylerinde son 1 ay içerisinde çok sayıda kaz ve tavuk hastalanarak telef oldu. Durum üzerine harekete geçen yetkililer her 2 köyde de karantina uygulaması başlattı. Ekipler, Yukarı Taşlıçay köyünde kaz, ördek ve tavukları topladıktan sonra itlaf etti. İlaçlanan kanatlı hayvanlar, kepçe ile köyün dışında açılan çukura konulduktan sonra üzerleri toprakla kapatıldı.
Yukarı Taşlıçay köyünde ikamet eden Cihan Karakaya, son 1 ay içerisinde köyde tavuk ve kazların hastalandıktan sonra telef olduklarını söyledi. Ekiplerin köyde karantina çalışması başlatarak 500'e yakın kaz, tavuk ve ördeği imha ederek toprağa gömdüklerini belirten Karakaya, kuş gribinin köye getirilen Çin kazlarından kaynaklandığını iddia etti.
Karakaya, "Köye türü Çin kazı olarak geçen kazları getirdiler ve 1 ay sonra kazlar telef olmaya başladı. Bu kazları DNA testine götürmüşler, kuş gribi olduğu belirlenmiş. Köyde bulunan bütün kaz ve ördeklerin hepsini topladılar, getirip toprağa gömdüler. Bizim 42 tane ördek gitti, kaz ve ördekler yemek yemiyorlardı. Durduk yere dengesizleşiyorlardı, daha sonra yavaş yavaş telef oluyorlardı. Kuş gribinin nedeni köye getirilen kazlardır. Bizim köyde bulunan 2 kişi köye Çin kazı getirdiler, nereden getirdiklerini de bilmiyorum ne olduysa o kazlardan sonra oldu. 500'e yakın ördek ve kazı köyden toplayarak toprağa gömdüler. Köyde kaz kalmadı, belki ördeklerini vermeyenler olmuştur. Bizim yerli tavuklarda bir sorun yok ne olduysa bu Çin kazından dolayı olmuştur. Yerli tavuğumu 6 aydır besliyorum, hiçbir sorun çıkmadı" dedi.
Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ise tüm bölgenin taramadan geçtiğini ve sadece 2 köyün tedbir amaçlı karantinaya alındığını açıkladı.
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