Ağrı'da öldürülen köy imamıyla ilgili valilikten açıklama

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Uzunyazı köyü imamı Ramazan Bozdağ, köye 500 metre uzaklıkta yol kenarında, başından vurulmuş halde ölü bulundu. Valilik olayın kim tarafından yapıldığının henüz belirlenemediğini açıkladı.



DHA'nın haberine göre, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Uzunyazı köyü çıkışındaki kırsalda yol kenarında dün hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu jandarmaya bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile cumhuriyet savcısınca yapılan incelemede, silahla başından vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Uzunyazı köyünde imamlık yapan Ramazan Bozdağ (30) olduğu belirlendi. Ramazan Bozdağ'ın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



Olayın ardından Twitter hesabından açıklama yapan Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan, "Terör örgütü tarafından kalleşçe katledilen ilçemiz Uzunyazı Köyü imamı Ramazan Bozdağ'a yüce Allah'tan rahmet, milletimize ve ailesine başsağlığı diliyorum" diye yazdı. Kaymakam Ulaş Akhan, bir süre sonra Twitter hesabından bu paylaşımı kaldırdı. Genç imamın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Çorum'a gönderilecek.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Öte yandan olayla ilgili Ağrı Valili ise yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:



"Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı köyü muhtarı tarafından 23 Kasım 2017 tarihinde saat: 11.15 sıralarında; Uzunyazı köyü imamı Ramazan Bozdağ isimli şahsın Uzunyazı köyünün 500 metre dışında öldürüldüğü Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığına şahsen bildirilmiştir. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Jandarma görevlileri tarafından gerekli çalışmalara başlanılmış olup, olayın kim veya kimler tarafından hangi amaçla gerçekleştirildiği hakkındaki araştırmalar devam etmektedir. Söz konusu olay ile ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."







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