Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde acil serviste görevli Dr. Ece Gökyayla, şiddete uğradı ve ölümle tehdit edildi. Tehdit edilen Nisan 2017 TUS 9.'su Doktor Gökyayla, sosyal medyadan yetkililere seslenerek yardım çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı, şiddet uygulayan kişinin Doğubayazıt ilçesindeki emniyet görevlilerince gözaltına alındığını açıkladı.
İHA'nın haberine göre, Olay, Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde 6 Ocak 2018 (dün) tarihinde meydana geldi.
İddiaya göre, Dr. Ece Gökyayla, hastaneye tedavi için çocuğunu getiren F.Ç.'nin fiziki ve sözlü saldırısına uğradı. Dr. Gökyayla, bir hastayı ilgili başka bir doktora yönlendirdiği için şiddete uğradığını ve ölümle tehdit edildiğini polise şikayetçi olduktan sonra sosyal medya hesabından duyurarak, can güvenliğinin olmadığını belirtti ve yetkililerden yardım çağrısında bulundu.
Darp raporu alan Gökyayla olayın nasıl geliştiğini şöyle anlattı:
"Sabah saatlerinde nöbetim bitmişti. Hastaları taburcu/devir ediyordum. Bir adam kolumdan tuttu çocuğa bak diye. Gittim. Çocuk muayene olmuş, ateşi düşürülüyordu. Çocuğun tedavisinin verildiğini başka bir doktorun muayene ettiğini, ona söyleyebileceklerini, benimse nöbetimin bittiğini, hastaneden şu an ayrıldığımı söyledim. Bana küfrederek bakmak zorunda olduğumu, Ağrı'dan çıkamayacağımı, beynimi uçuracağını söyleyerek tehdit etti ve duvara itti. Çağırdığım güvenlik gelmeyince polis çağıracağımı söyledim. Bunu duyunca kaçtı. 155'i aradım. Polisler gelip beni aldı, yakalanana kadar beni merkezde tuttular. Daha sonra şahıs yakalanarak gözaltına alındı."
Ağrı'da mecburi hizmet görevinde bulunan genç doktora sosyal medyadan destek yağdı. Twitter'dan da destek olan sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarına şiddet gösterenlerin gerekli cezaları almadığını, defalarca bu tür saldırılara maruz kaldıklarını, yıllardır sağlıkta şiddete doktorları kurban verdiklerini belirterek, ne zaman gerçekten önlem alınacağını sordu.
SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Ağrı Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ndeki görevli hekimin bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtilerek, Başsavcılık tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldığı açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ağrı Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli hekimin, bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı bildirildi. Şiddet uygulayan kişinin, Doğubayazıt ilçesindeki emniyet görevlilerince gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Doğubayazıt Başsavcılığınca da gerekli tahkikatın başladığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlık Bakanlığı olarak bu çirkin saldırıyı kınıyor, kanunlar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz. Saldırıya uğrayan hekimimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Doktorlar 'Sağlıkta Şiddete Karşı' sahneye çıktı
Öte yandan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto edip bu konuya dikkat çekmek için 'İnsanlık Konseri' adı altında bir konser etkinliği gerçekleştirdiler.
Tıp Fakültesi öğrencileri ve doktorların sahne altığı konserde, şiddet gören, mağdur olan veya hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı.
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