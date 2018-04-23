Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı köyü sınırları içinde önleyici kolluk devriyesi görevini yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt-Gürbulak Karayolu kenarında şüpheli bir şahıs tespit etti.

AA'nın haberine göre, "Dur" ihtarına uymayarak Ağrı Dağı Leçelik alanına kaçan şüpheliyi takibe alan ekipler, şüphelinin görüldüğü noktada narkotik köpeği ile arama yaptı.

Aramada, toprağa gömülü halde 2 sırt çantası içinde toplam 20 kilo 676 gram afyon sakızı bulundu.

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