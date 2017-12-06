Ağrı'da yaralı bulunan "kaya kartalı" tedavi altına alındı

Ağrı'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kaya kartalı, tedavi altına alındı.

AA'nın haberine göre kent merkezindeki boş bir arazide sağ kanadı kırık olduğu için uçamayan kaya kartalını gören bir kişi, durumu Orman ve Su İşleri Ağrı Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Görevlilerce koruma altına alınan kaya kartalı, tedavisi için Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderildi.

Orman ve Su İşleri Ağrı Şube Müdürü Necati Kara, açıklamasında kartalın yapılan muayenesinde sağ kanadında kırık tespit ettiklerini söyledi.

Kartalın tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağını belirten Kara, sorumluluk alanlarındaki her türlü ihbarı anında değerlendirdiklerini ifade etti.

Kara, kartalı bulup kendilerine haber veren vatandaşa duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, vatandaşların yaralı saldırgan hayvanlara da yaklaşmamaları, bu tür durumlarda kendilerine haber vermeleri uyarısında bulundu.