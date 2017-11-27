Ağrı'da yolun karşına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı

Ağrı'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada otomobilin yaşlı kadına çarpma anı kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre, kaza bir hafta önce Erzurum Caddesi üzerinde bulunan Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde yaşlı bir kadın trafiğin seyir halinde olduğu bir anda yolun karşısına geçmek için harekete geçiyor. Bu sırada bir otomobil sürücüsü yaşlı kadına çarpmamak için kendisini yolun sağına atmaya çalışıyor. Otomobilin çarptığı kadın çarpmanın etkisiyle havalanarak birkaç metre sonra yere düştü. Acı içerisinde kıvranan yaşlı kadın başka araçların altında kalmaktan som anda kurtuldu. İsmi öğrenilemeyen yaşlı kadının durumunun ağır olduğu ve Van'da bulunan bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.