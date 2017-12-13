Ağrı Dağı'ndaki operasyonlar zorlu hava koşullarına rağmen sürüyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat (JÖH) ve komando timleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının sığınak ve barınaklarının belirlenerek imha edilmesi amacıyla Ağrı, Van ve Iğdır arasında yer alan Ağrı Dağı'nın, Doğubayazıt ilçesi kesiminde önceki gün başlatılan operasyon sürüyor.
Askeri birliklerin havadan, bazı timlerin de eş zamanlı olarak karadan gönderildiği bölgede, arazilerin yer yer karla kaplı olmasına, soğuk hava ve zorlu arazi koşullarına rağmen Mehmetçik, arazi arama tarama çalışması yapıyor.
Sabahın ilk ışıklarında aralarında kobraların da olduğu helikopterler, bölgede uçuş yaparak teröristlerin bulunabilecekleri alanları havadan kontrol ediyor.
Helikopterler ile bölgeye indirilen Mehmetçik ise soğuk havaya rağmen dağın eteklerindeki kayalık alanlarda teröristlerin yanı sıra sığınak ve barınaklarını arıyor.
Operasyona katılan helikopter pilotlarının yürümenin dahi güç olduğu kayalık arazilere ustalıkla inerek asker indirmesi yapıyor, teröristlerin bulunabilecekleri alanları ateş altına alıyor.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ İLE GİZLENEN SIĞINAK BULUNMUŞTU
Operasyon çerçevesinde, dün ilçenin Güngören köyündeki boş bir evin mutfağında arama yapan timler, çamaşır makinesiyle girişi saklanmaya çalışılan gizli bir sığınak bulmuştu.
Sığınaktaki aramada, "KCK asayiş" yazılı iki yelek, 9 piknik tüpü, 3 piknik tüpü başlığı, 8 kilogram zeytin, 20 konserve, 29 paket helva, 10 piknik tipi reçel, 9 poşet hamburger ekmeği, 24 poşet lavaş ekmek, 12 adet 500 gramlık çay, 10 kilogram küp şeker, iki kilogram çivi, 4 boş çuval ile birer adet kazma, kürek, balyoz ve keser ele geçirilmişti.
Söz konusu yiyecek ve yaşam malzemeleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla imha edilmişti.
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