Ağrı'da 3 köy 'geçici güvenlik bölgesi' ilan edildi

Doğubayazıt Kaymakamlığı, terör olaylarının önlenmesi amacıyla Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde bulunan 3 köy geçici güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı. DHA'nın haberine göre; 3 köye bağlı Kalhasan, Yenigün, Gir, Sütçü, Yakacık, Eliköy ve Mirağıl yerleşim yerlerine 45 sün süre ile girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

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Doğubayazıt