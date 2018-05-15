Ağrı’da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun yarın tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Ağrı’da sahur vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgileye göre 2018 Ağrısahur vakitleri…

AĞRI SAHUR VAKİTLERİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Ağrı’da sahur vakti (imsak) 03:03 olarak görülüyor. Ağrı’da saat 03:03’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

3 BİN YILLIK İLÇEDE "RAMAZAN" HEYECANI

Ağrı'nın, 3 bin yıllık tarihi yapılar ile kültürel mirasa sahip Doğubayazıt ilçesi, temizlik, çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmalarıyla ramazan ayına hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi, tarihi İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi'nin bulunduğu ilçede, bu mekanlara ulaşımı sağlayan 7 kilometrelik yolda ramazan hazırlığı başlattı.

Söz konusu yol başta olmak üzere ilçede temizlik, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapan belediye görevlileri, yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçede hummalı bir çalışma yürütüyor.

İlçede trafiğe kapalı İnegöl Caddesi'ni ramazan dolayısıyla ışıklandıran belediye görevlileri, ramazan öncesi köylerde de camilerde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Mobil temizlik aracıyla ilçenin en uzak köylerine kadar ulaşan belediye ekipleri, okul, cami gibi kurumlardaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

- "Ziyaretçilerimiz daha temiz ve estetik bir Doğubayazıt ile karşılaşacak"

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin yıllık kültürel ve tarihi mirasa sahip Doğubayazıt'ı adına yakışır şekilde ramazan ve turizm sezonuna hazırlamak için çalıştıklarını bildirdi.

Tarihi noktalar, ilçe merkezi ve köylerde yürütülen çalışmalarla ilçenin turizm potansiyelini artıracaklarını anlatan Akhan, şöyle konuştu:

"Ramazan ayına ve turizm sezonuna çok az süre kaldı. Ekiplerimiz, ilçenin yenilenen yüzüne uygun iş kıyafetleri ve modern araçlarıyla bütün noktaları hem vatandaşlarımıza hem de misafirlerimize hazır hale getirmek amacıyla gece gündüz çalışıyor. Ziyaretçilerimiz, bu yıl daha temiz ve daha estetik bir Doğubayazıt ile karşılaşacak. Ramazan hazırlıklarımız, yılda yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçemizin tanıtımına öncülük edecek. Bu çalışmalarla ziyaretçi sayımız da artacak."

Doğubayazıt Belediyesi Temizlik İşleri Şefi Cevdet Öztürk ise köyler dahil ilçe genelinde başlatılan temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ramazan ve turizm sezonuna hazırlandıklarını belirtti.

CADDELER, PARFÜM İLE TEMİZLENİYOR

"Doğubayazıt büyük şehirlerde bile eşine az rastlanacak hizmetlerle tanıştı." diyen Öztürk, şunları söyledi:

"Gerek temizlik gerekse diğer birimlerimizin çalışmaları halkımızca takdirle karşılanıyor. Doğubayazıt'ın eskiye oranla çok daha temiz ve düzenli bir ilçe olduğuna dair vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Caddelerimizi artık lavanta kokulu parfümler ve yüzey temizleyiciler ile temizliyoruz. Ramazan ve turizm sezonunda ilçemize gelecek misafirlerimiz bambaşka bir Doğubayazıt ile karşılaşacak."

Esnaf Yunus Koç da belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını vurgulayarak, "Özellikle temizlik, çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmalarını çok beğeniyorum. Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda yapılan ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları ile bizim de esnaflık yaptığımız İnegöl Caddesi'nin dekoratif aydınlatma ile ışıklandırılması, ilçemizi ayrı bir havaya soktu." diye konuştu.

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