Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki iki kulüpteki Ağrılı genç sporcular, ev sahipliğini fırsata çevirerek kente kupa kazandırmayı hedefliyor.
Gündüz sahada antrenör eşliğinde zorlu antrenmanlarını yapan gençler, akşam saatlerinde ise şampiyonanın yapılacağı 2 bin 500 kişilik salonda ağırlık çalışarak şampiyonaya hazırlanıyor.
"DAHA ÖNCE BURADA ULUSAL MÜSABAKAR DÜZENLENMEMİŞ"
AA'da yer alan habere göre Halter Takımı Antrenörü Mehmet Ekelik yaptığı açıklamada, şampiyonanın Ağrı'da düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve İl Müdürü Aziz Sinan Alp'e teşekkür etti.
Takım olarak müsabakalara ellerinden geldiği kadarıyla hazırlandıklarını vurgulayan Ekelik, "Elimizden geldiği kadarıyla çocuklarımıza antrenman yaptırdık. İnşallah bu müsabakalarda muvaffak olur, dereceler yaparlar. Amacımız burada sosyal faaliyetleri ilimizde daha üst seviyelere taşımak. Daha önce burada ulusal müsabakalar düzenlenmemiş. İlk kez halter olarak düzenliyoruz. İnşallah bundan sonra da öteki branşlarda da devamı gelir." diye konuştu.
Takımdaki sporcuların genelinin öğrenci olduğunu ve ikili eğitim gördüklerine dikkati çeken Ekelik, yorgun gelen öğrencileri düşünerek onları uygun eğitimlere tabi tuttuklarını söyledi.
"HALTERCİ OLMAK, ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"
Takımın gelecek vadeden sporcularından Ozan Kaya, haltere gönülden bir bağının olduğunu, çocukluk hayali olan spora 3 yıl önce başladığını ifade etti.
Televizyon karşısında halter şampiyonalarını severek izlediğini ve heyecanlandığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:
"Halil Mutlu'yu izlediğimde çok gururlanıyordum. Naim Süleymanoğlu'nu da izlediğimde ben de bayrağımızı gururla taşımak istedim. Çocukluk hayalimdi halterci olmak. Hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi şampiyona başlıyor. Çok heyecanlıyım. Şampiyonanın Ağrı'da yapılacak olması ayrı bir heyecan katıyor. Bütün sporcu arkadaşlarıma başarı diliyorum."
FIRINDAN ANTRENMANLARA KOŞTU
Takım sporcularından Yunus Çiçek de, kısa bir süre öncesine kadar kentteki bir ekmek fırınında çalıştığını, birkaç saat uykudan sonra da antrenmana koştuğunu anlattı.
Halteri çok sevdiğini ve öğrencilik döneminde antrenörünün okul ziyaretinde kendisini seçtiğini aktaran Çiçek, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında haltere başlamadan önce birkaç branşta spor yapıyordum. Ama o sporlara fazla ilgi duymuyordum. Halterle tanıştım. Şimdi çok daha iyiyim. Üç gün öncesine kadar fırında gececi olarak çalışıyordum. 17 saat fırında ekmek çıkarıyordum. Fırından eve gidip üç dört saat uyuyordum. Sonra da antrenmana geliyor, buradan da yine fırına gidiyordum. Şimdi şampiyonaya hazırız."
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