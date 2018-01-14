Hint dizi kuşağında sevilen dizi Ah Kalbim'de heyecanlı anlar yaşandı. İzleyicileri ekrana kilitleyen gelişme ise Büyükanne Tanu’nun hamile olduğunu öğrenmesiydi. İki kız kardeşin aşkları ve umutlarının konu edildiği ‘Ah Kalbim’ hafta içi 21:30, Cumartesi 21.00’de Kanal 7 ekranlarında…

AH KALBİM 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Seyircilerin merakla beklediği Ah Kalbim yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Evden kovulan Abhi, hayranlarının da tepkisini çeker. Onların sevgisini yeniden kazanmak isteyen Abhi sahnede sevdiği kadına aşkını ilan edeceğini söyler.

AH KALBİM SON BÖLÜM

Büyükanne Tanu’nun hamile olduğunu öğrenir. Tanu bebeğin babasının Abhi olduğunu söyleyince büyükanne ne yapacak? Pragya bebeği aldırdığını söyleyerek büyükanneyi çok üzer. Yere yığılan büyükanne Pragya’nın bu değişiminin ardındaki nedeni öğrenmek ister. Hastaneden tekrar rapor alan büyükanne gerçek raporda Tanu’nun hamile olduğunu öğrenir. Tanu’nun hamileliği evde bomba etkisi yapar. Büyükanne Tanu’nun ailesini çağırır ve kızlarından utanması gerektiklerini söyler.

Fakat elinde büyük bir koz olan Tanu bu durumu kendi lehine çevirmeyi başarır. Büyükanne bebeğin babasını sorduğunda Tanu’nun cevabı karşısında şok olur.

Ah Kalbim

Ah Kalbim son bölüm

Ah Kalbim yeni bölüm

Ah Kalbim 87. bölüm

Ah Kalbim yeni bölüm fragmanı

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