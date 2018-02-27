İngiltere’de, kendisini sahiplenen ailenin köpeğinin yanından 1 dakika bile ayrılmayan 6 aylık Marley adlı kuzu, köpek olduğunu zannetmeye başladı. Gazete Habertürk'teki habere göre; Jess isimli Labrador cinsi köpek ile birlikte çok vakit geçiren kuzu annesi yanında olmadığı ve örnek alabileceği başka bir türdeşi de bulunmadığı için köpek gibi hareket etmeye başlamış.

Şimdi Marley’nin sahibi Ali Vaughan, eşi ve çocuklarıyla ona biberonla süt içmeyi öğretmeye çalışıyor. Köpek arkadaşıyla kemiğini de paylaşan Marley, tekrar kuzu gibi davranmaya başlayacak.

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