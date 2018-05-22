Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve 15 dakika boyunca ayakta alkışlanan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı' ndan beklenen fragman paylaşıldı.



Filmin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Akın Aksu, Ercüment Balakoğlu, Sencar Sağdıç, Serkan Keskin, Tamer Levent, Kadir Çermik ve Bennu Yıldırımlar gibi isimler yer alıyor. Senaryosunun Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan'a ait olduğu filmin görüntü yönetmenliğini ise Gökhan Tiryaki yapıyor.





Ceylan'ın, "Doğduğum şehirde bir babayla, öğretmen bir baba ile karşılaştım. Bu tanışma beni çok etkiledi" açıklamasında bulunduğu film, genç bir yazarı ele alıyor. Sinan (Doğu Demirkol) edebiyatla ilgilenen ve yazar olmak isteyen bir gençtir. Doğduğu kasabaya geri dönerek kitabını bastıracak parayı toplamaya çalışır fakat babasının geçmişten kalan borçları ile karşı karşıya kalır.

Film, 1 Haziran'da vizyonda olacak.