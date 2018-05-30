Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda restorasyon başladı

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O da, bu yıl ki çalışmalarımız arasına katıldı. Önümüzdeki dönemde de biraz daha bunları kuvvetlendireceğiz. Çalışmalarımız 12 ay devam ediyor. İklim şartlarına göre sahada ve laboratuvarda çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl bir aksilik olmazsa Kasım ayının sonuna kadar arazide kalmayı düşünüyoruz" dedi.