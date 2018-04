Ahmed Arif, doğum gününde sevenleri tarafından anılıyor. Şiirleriyle edebiyatın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Ahmed Arif, aynı zamanda gazeteci kimliğiyle de tanınıyor. Şiirlerini toplumcu gerçekçi gelenekle yazan Ahmed Arif, 2 Haziran 1991 yılında 64 yaşındayken hayatını kaybetmişti. İşte Ahmed Arif'in yaşamından notlar...

AHMED ARİF KİMDİR?

21 Nisan 1927'de Diyarbakır'ın Hançepek semtindeki Yağcı sokak 7 no'lu evde doğan Ahmed Arif'in asıl ismi Ahmed Önal'dır. Ahmed Arif, Diyarbakır Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. 1940-1955 yılları arasında değişik dergilerde yayınladığı şiirlerinde kullandığı kendine has lirizmi ve hayal gücüyle Türk edebiyatındaki yerini aldı.

Şiirlerinde hep ezilen insandan yana oldu ve ezilenlerin kardeşliğine vurgu yaptı. Şiirlerinin toplandığı tek kitabı Hasretinden Prangalar Eskittim 1968'de yayımlandı. Türkiye'de en çok basılan kitaplar listesindedir. Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi sanatçılarca birçok şiiri bestelenmiştir. Ahmed Arif, Ankara'da yalnız yaşadığı evinde 2 Haziran 1991 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ahmet Oktay'ın 1990 tarihli Karanfil ve Pranga adlı çalışması Ahmed Arif şiiri üzerine yapılmış en detaylı çalışma olarak kabul edilir. Ayrıca, Muzaffer İlhan Erdost'un Üç Şair adlı kitabında da, Ahmed Arif şiirinin yorum ve çözümlemeleri bulunmaktadır.

AHMED ARİF'İN ŞİİR KİTAPLARI

Hasretinden Prangalar Eskittim (Everest yayınları, ISBN 975-297-021-4, 57. basım, 2006)

Yurdum Benim Şahdamarım (Everest yayınları, İstanbul, Kasım 2005, 5. Basım)

AHMED ARİF'İN ŞİİRLERİNDEN BAZILARI

Akşam Erken İner Mahpushaneye

Anadolu

Ay Karanlık

Sen Hep Şerefinle Yaşarsın Baba [kaynak belirtilmeli]

Bu Zindan Bu Kırgın Bu Can Pazarı

Diyarbekir Kalesinden notlar ve Adiloş Bebenin Ninnisi

Hani Kurşun Sıksan Geçmez Geceden

Hasretinden Prangalar Eskittim

İçerde

Kara

Karanfil Sokağı

Leylim Leylim

Merhaba

Otuz Üç Kurşun

Sevdan Beni

Suskun

Unutamadığım

Uy Havar!

Vay Kurban

Yalnız Değiliz

Kara

AHMED ARİF'İN BESTELENEN ŞİİRLERİ

Akşam Erken İner Mahpusaneye Cem Karaca - Akşam Erken İner Mahpusaneye

Akşam Erken İner Mahpusaneye Fuat Saka - Akşam Erken İner Mahpusaneye

Ay Karanlık: Ahmet Kaya - Maviye Çalar Gözlerin

Ay Karanlık: Cem Karaca - Ay Karanlık

Diyarbekir Kalesinden Notlar ve Adiloş Bebe: Cem Karaca - Adiloş Bebe

Diyarbekir Kalesinden Notlar ve Adiloş Bebe: Kızılırmak - Adiloş Bebe

Diyarbekir Kalesinden Notlar ve Adiloş Bebe: Moğollar - Adiloş Bebe

Hasretinden Prangalar Eskittim: Ahmet Kaya - Hasretinden Prangalar Eskittim

Hasretinden Prangalar Eskittim: Suavi - Hasretinden Prangalar Eskittim

İçerde: Rahmi Saltuk - Dağlarına Bahar Gelmiş Memleketimin

Kara: Cem Karaca - Karam

Kara: Grup Ekin - De Be Aslan Karam

Otuzüç Kurşun: Cem Karaca - Otuzüç Kurşun

Otuzüç Kurşun: Grup Baran - Otuzüç Kurşun

Otuzüç Kurşun: Zülfü Livaneli - Kirvem

Otuzüç Kurşun: Fikret Kızılok - Vurulmuşum

Otuzüç Kurşun: Onur Akın - Otuzüç Kurşun

otuzüç kurşun: Ciwan Haco- sî û sê gule

Sevdan Beni: Cem Karaca - Sevdan Beni

Sevdan Beni: Fikret Kızılok - Haberin Var Mı

Suskun: Fikret Kızılok - İki Parça Can

Suskun: Ahmet Kaya - Suskun

Suskun: Edip Akbayram - Suskun

Suskun: Alaaddin Us - Suskun

Unutamadığım: Cem Karaca - Unutamadığım

Unutamadığım: Grup Baran - Unutamadığım

Uy Havar!: Ahmet Kaya - Oy Havar

Vay Kurban: Cem Karaca - Vay Kurban

