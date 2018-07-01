Fatih Terim’in forvete takviye olarak istediği Ahmed Musa, “Ben bile gelecek sezon nerede oynayacağımı bilmiyorum” açıklaması yaptı. Bonservisi Leicester City’de olan ve geçen sezon CSKA Moskova’da kiralık oynayan 26 yaşındaki Nijeryalı golcü, “Emin olduğum tek bir konu var. Kısa bir tatile çıkmak ve ardından Leicester’a dönmek. Sonrasını göreceğiz” dedi.

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