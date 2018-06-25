Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda Nijerya Milli Takımı’yla boy gösteren Ahmed Musa’nın İzlanda’ya 2 gol atarak galibiyeti getirmesi birçok kulübün de dikkatini çekti. Bonservisi Leicester City’de bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için bir süredir uğraşan Galatasaray yönetimi, gaza bastı. Golcü oyuncuyu bir an önce kadrosuna katmak isteyen yönetimin, İngilizlerle yaptıkları pazarlıklarda sona geldiği ifade edildi.

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