Ahmer Nur Çebi: "İnşallah derbi Beşiktaş'a yarayacak şekilde biter"

Kartal Yuvası mağazalarının sayısını her geçen gün arttıran Beşiktaş, 89. Kartal Yuvası'nı İçerenköy Carrefour'da yaptı. Açılışa Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican katıldı. Kurdele kesimi sonrası açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, "89.'sunu açtık. Açmaya da devam edeceğiz. Çünkü taraftarın takımıyla temas ettiği, maddi ve manevi katkı verdiği yerlerden birisi de Kartal Yuvaları. Diğeri de stadyuma gelerek maç izlemeleri. İkisi de bizim için çok önemli. Çünkü bunlardan aldığımız katkılar bize hem manevi hem de maddi anlamda destek veriyor. Bütün Beşiktaşlıları bize destek vermek için Kartal Yuvası ve stada davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

''BENİM İÇİN 17 TAKIM DA DEĞERLİ''

Süper Lig'in 9. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçına da değinen Ahmet Nur Çebi, "Şu veya bu maç önemli demeyenlerdenim. Benim için 17 takım da değerli. Hangi takımın nasıl top oynayıp oynamadığını ancak lig sonunda değerlendirebiliriz. Burada itiraf ediyorum; dün akşam bir Göztepe-Alanyaspor maçı seyrettim. Hepimizin ders çıkartması gereken, düşük bitçeler alan futbolcuların çok başarılı olduğunu gördüm. Bununla gurur duydum. Tabii bunlardan ders çıkarmamız lazım. Dolayısıyla küçük maç, büyük maç yok. Bütün takımları önemseyerek devam edeceğiz. O formayla sahaya çıkan futbolcunun maç seçme hakkı yok. Başakşehir de önemli ancak diğerleri de önemli" diye konuştu.



''HER FUTBOLCU FORMANIN HAKKINI VERMELİ''

Siyah-beyazlı futbolcuların maç seçtiği yönündeki haberlere katılmadığını belirten Çebi, "Bu konuda sabit fikirli değilim. Ancak böyle bir şey varsa seçmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece kendi takımım için değil. Her futbolcu kendi taraftarları için giydiği formanın hakkını her maçta ayrı ayrı vermeli" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili ise "İnşallah Beşiktaş'a yarayacak şekilde sonuçlanır" yorumunu yaptı.



''HEDEFİMİZ 500 BİN FORMA''

Şu anki rakamlara göre yaklaşık 230 bin forma sattıklarını söyleyen Hüseyin Mican, "Burası 89. mağaza oldu. Anadolu Yakası'ndaki yapılanmamız bitmek üzere. 1 veya 2 ilave mağaza daha açabiliriz. Şu anda çok iyi gidiyoruz ve satışlar da iyi. Yaklaşık 3 aylık süreç içinde 230 bin rakamlarına geldik. Geçen seneye kadar sayıları verene kadar toplam satışlarımız ve bizim sattıklarımızı ilave ederek söylüyorduk. Bu sene hedeflerimiz daha büyük olduğu için direkt taraftarın sırtına geçirdiği sayıyı veriyoruz. Hedefimiz de 500 bin" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi

beşiktaş

Kartal Yuvası