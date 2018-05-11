Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor´a kutlama mesajı gönderdi.



Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası´nı kazanmanızdan ötürü yönetim kurulunuz, teknik heyet ve futbolcu kadronuzu kutlar, gelecek yıl ülkemizi temsil edeceğiniz UEFA Avrupa Ligi´nde başarılar dilerim" ifadelerine yer verildi.



U14 AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü, Altınordu´nun bordo-mavililerin U14 takımıyla ilgili kullandığı ifadenin sporun birleştirici ruhuna yakışmadığını belirtti. Trabzonspor Kulübü´nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Spor Toto Gelişim Ligi 2´nci Grup´ta U14 takımımız, Altınordu ile dün oynadığı karşılaşmada 2-1 galip gelmiştir. Altınordu´nun resmi sitesinde maçın sonucu `Takımımız, Türkiye Finalleri ilk maçında Trabzonsporlu ağabeylerine (!) 2-1 mağlup oldu´ şeklinde verilmiştir. Öncelikle bu ifade sporun birleştirici ruhuna asla yakışmamaktadır. Görünen o ki Altınordu, sportif başarıyı esas almaktadır. Kulübümüzün ise oyuncu geliştirme merkezli bir politikası vardır. Haliyle bizim turnuvalara katılma amacımızı anlamalarını beklemiyoruz" denildi.

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