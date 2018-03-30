Golf Federasyonu Başkanlığı da yapan eski yöneticilerden Ahmet Ağaoğlu’nun, 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul için başkanlığa adaylığını açıklaması Trabzon’da heyecan yarattı.

Ahmet Ağaoğlu, Habertürk Spor'dan Murat Ağca'ya konuştu. Şu anda tek aday olarak gözüken Ağaoğlu, “Birileri bu işe soyunur, başkaları çıkar diye bekledim. Kimse niyetlenmeyince ve topa girmeyince, sorumluluk hissettim. Zaten ciddi bir kamuoyu baskısı da oluşmuştu” şeklinde konuştu. Seçilmesi halinde Golf Federasyonu Başkanlığı’nı da sürdüreceğini açıklayan Ağaoğlu, “Bu camiayı da bırakmaya niyetim yok. İkisini birlikte götürmek istiyorum. Çünkü golfte oturmuş, kurumsal bir yapı var. Tüm mesaimi oraya vermem gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

YARIN TRABZON’A GİDİYOR

Taraftarlara “sabır” çağrısı yapan Ağaoğlu, mevcut durumda realist bakıp “hayal kurulmaması” gerektiğini vurguladı. Trabzonspor başkan adayı, camiada mali tablo nedeniyle “Ateşten gömlek giydiği” yorumlarının yapıldığını hatırlatmamız üzerine şöyle konuştu: “Ateşten gömleği giymekten öte, ateşin içine atlıyoruz. Borçlarla ilgili görmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Ama ne gerekiyorsa yapacağız. Cumartesi günü (yarın) yönetim kuruluyla ilgili görüşmeler yapmak için Trabzon’a gideceğim. Bende İstanbul, Trabzon ayrımı olmaz. Ekibimi oluştururken de böyle bir ayrım gözetmem.”