Ağaoğlu, yeni sezon formaları konusunda Macron ile anlaştıklarını belirterek, "Alışılmış diğer isimlerin dışında dizayn ve ürün kalitesi olarak farklı bir tarzı var. İtalyan estetiğinin sahaya yansımış hali. Türkiye'de bilinmemesine rağmen UEFA raporlarına göre 3. sıraya yerleşmiş durumda. İlk defa bizle Süper Lig'e giriş yaptı. Sponsorlukta şöyle bir olgu var, sponsor sadece para veren sonra geriye çekilip seyreden, paramızı alırız ve sponsorla işimiz biter, böyle kanı var. Ama aslında sponsor markaya değer katar. Biz de değer katacağız." diye konuştu.

"Markaların güçlenmesi için birlikte yapılan iş birliğinden söz ediyoruz." ifadesini kullanan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Son sloganı çok beğendim. Yusuf’un çıktığı sloganı. Bu formaya meydan okuyanlar dikkat, rüzgar ekerseniz fırtına biçersiniz. Sadece üründeki değil slogandaki yaratıcılığı da Macron'un ön plana çıktı. İyi bir ortaklık olduğunu düşünüyorum. İnşallah hem biz Macron'un Türkiye'deki pazarının artmasına yardımcı oluruz aynı zamanda Macron markası Trabzonspor'umuza şans getirir."





"İTALYAN ZEVKİNİN BORDO-MAVİ FORMAYA YANSIMIŞ ŞEKLİ"

Ağaoğlu, mavi formanın serinliği, berraklığı, şeffaflığı, rüzgarı, fırtınayı, Karadeniz'in dalgalarını anımsatan güzelliği ile Trabzonspor'un lige fırtına gibi başlangıç yapmasını arzu ettiklerini belirterek, "Siyah forma üzerinde çok uğraştım. Koyu gri gibiydi, özellikle siyah olmasını istedim. Alta doğru bordolaşmaya başlıyor. En alta bordo olarak iniyor. Kollarının yakasındaki ve yakadaki maviler gücün sembolü olarak algıladım. Hatları çok belirgin ortaya çıkartıyor. Bizim sporcularımızın hepsi atlet. Güzel görüntü oluşacak sahada." şeklinde görüş belirtti.

Taraftarın da ilgi göstereceğini tahmin ettiğini vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Klasik formamız çubuklu. Bu sene geniş tutuldu. Mavi formayı da çok beğendim. Formaya baktığınızda hissettiğiniz her şeyi yansıtan forma. Süper Lig'de hiç bir formada bu kadar el emeğinin tekstil yaratıcılığının eserini görmemiz mümkün olmayacak. İtalyan zevkinin bordo-mavi formaya yansımış şekli. Siyah üzerinde ısrarcı olunca, değiştirilince temmuzun ilk haftası sahaya çıkacak. Fiyat olarak her hangi bir artış söz konusu değil. Hedefi taraftar belirleyecek.''

"SADE DEFANSA TRANSFER"

Basın mensuplarının transfer çalışmalara ilişkin sorularını da yanıtlayan Ağaoğlu, "Sadece defansa almayı düşündüğümüz oyuncular var. Onlar üzerine yoğun çalışmamız var. Nisan ayında yönetime gelmemiz dezavantaj. Oyuncu izlersin alma niyeti olurdu. Benim aklımın ucundan geçmiyordu genel kurula gidileceği, hazırlık olmadı. Ama hata payı şansımız, lüksümüz yok. İnce eleyip sık dokuyoruz. Maliyet bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, oyuncularına gelen transfer tekliflerine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Bugün gündemi oluşturan 5 oyuncu vardı. Talisca gitti, Okay, Abdulkadir, Yusuf, Burak Yılmaz kaldı. Dördü de bizim futbolcumuz. Türkiye gündemini son 5 haftadır 4 Trabzonsporlu oluşturuyor. Ben bundan hiç de rahatsız değilim, oldukça mutluyum. Futbolun aktörleri oyuncular, teknik direktörlerdir. Benim takımımın oyuncularının bu şekilde futbolun gündemini oluşturması gerçekten beni hiç rahatsız etmiyor. Abdulkadir milli kamptan ayrıldı, nerede olduğunu bilmiyorum ama takip ediyorum. Yusuf Köln'de. Burak Ege'de denize açıldı. Bayramı da teknede geçirecek. 25'inde sezon açılıyor hep beraber dönüp gelecekler."

"OKAY'DAN YANIT ALAMADIK"

Ağaoğlu, takımdan ayrılması gündemde olan Okay Yokuşlu ile ilişkin olarak da, "Biz kendisine 3-4 hafta önce kontratıyla alakalı olarak rahatsızlığımızı ifade ettik. Ücret artışıyla kontrat yenileme teklif ettik ama netice alamadık, o görüşmelerden. Ancak kontratındaki madde bu ayın 20'sine kadar geçerli. Sadece bizde duyuyoruz. Benimde duyduğum Celta Vigo, Zenit. İki takımın isimleri geçiyor. Ama Trabzonspor'a yapılmış resmi müracaat yok. Resmi olmayan, birilerin üzerinden gelenlere şeylere itibar etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BERO'YA VITESSE TALİP"

Slovak oyuncuları Matus Bero'ya teklif geldiğini dile getiren Ağoğlu, "Bero'ya Vitesse kulübünden teklif var. Kiralık olarak onu değerlendiriyor teknik heyet. Oradan çıkacak neticeye göre mesafe kat edebiliriz." yorumunu yaptı.

Başkan Ağaoğlu, Abdülkadir konusunda kendilerine yapılan teklifle ile ilgili, "Abdülkadir konusunda teklifi, resmi bulmadım. Biz de prensip şu. Bunu lütfen herkes çok iyi anlasın. Bu boyuttaki teklifler kulüpler arasında yapılır. Birilerinin elindeki kağıtla ne futbolcu alır ne satarız. O kulüpten yetki belgesi aldım, yok öyle birşey. Trabzonspor, ciddi kurumdur, ciddi kurumlarla ilişkilere girmek zorundadır. Bu şekilde gelen arkadaşlara bu lisansla anlatmaya çalıştık. Teklif varsa kulübe gelir. Elde kağıtla dolaşarak futbolcu alınıp satılmaz." şeklinde konuştu.