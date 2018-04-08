AĞAOĞLU KAPI KAPI DOLAŞACAK - HALUK AYYILDIZ

Muharrem Usta’nın enkazını temizlemek tabii ki kolay olmayacaktır. 1 milyar TL’yi geçen borç yükü, bu durumda Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin üzerine kalıyor ki, Allah yardımcıları olsun. Tavsiyem şudur, aralık ayına kadar hiç kimse bu yönetime çıtını çıkarmasın. Eğer başarılı olurlarsa devam ederler zaten. Ama başarılı olamazlarsa da “Vay haline!” olur Trabzonspor’un! Bu yüzden diyorum ki, Ağaoğlu’na tam destek verilmeli ve sabredilmelidir. Dün seçimli kongrenin ilk günüydü Trabzonspor’da. İbra edilen başkan Muharrem Usta’nın yüzü gülüyordu. Ama İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ağır eleştirilerine de maruz kaldı Usta. Şimdi her iki başkana da bir çift lafımız olsun. Bu kulübü sizler bu hale getirdiniz, birbirinize çamurlar atıyorsunuz. Susun artık! Bari Ahmet Ağaoğlu’na bu süreçte tam destek olun ve Trabzonspor Kulübü’nün düştüğü bu kör kuyudan çıkmasına hep birlikte yardımcı olun. Bunu lütfen Trabzonspor için yapın. Bugün seçim yapılacak ve büyük ihtimalle Ahmet Ağaoğlu başkan seçilecek. Metin Kaya’nın seçilme ihtimali olmadığı için rahat yazıyorum. Ağaoğlu göreve geldiğinde mayıs ayında 70 milyon TL’lik bir ödeme yapması gerekiyor, hem de acilen. Parası var mı? Yok. Çünkü kendisi öyle söylemişti. Çantasında sadece projeler olduğunu açıklamıştı. O halde yapması gereken, kapı kapı dolaşacak ve Trabzonspor’a para bulacak. Nokta. Ahmet Ağaoğlu seçildiğinde yönetim kurulunun uyum sürecinin hemen sağlanması da gerekiyor. Örneğin Hayrettin Hacısalihoğlu’na teslim etsin. Yönetimin en tecrübeli ismi ve olaylara da çok hakimdir. Bence Ağaoğlu para işlerine baksın. Hacısalihoğlu da Trabzonspor’un derinlerindeki sorunları çözsün. Hacısalihoğlu’nu çok iyi tanıdığım için bunların diyorum. Trabzonspor onun için evlattan ötedir. Neyse, gelelim maça... Rıza Çalımbay’lı Trabzonspor bildiğiniz gibi ne oynadığını bilen yok. Ağaoğlu, Çalımbay ile büyük ihtimal yeni sezonda çalışmaz. Çalışırsa da büyük yanlış yapar. Çalımbay’ın Trabzonspor’un hocası olmadığını daha önce de söylemiştim. Yarışmacı bir takımın yükünü kaldıramıyor maalesef Rıza hoca. Kayseri maçına bakıyorum da ne bir taktik anlayışı var ne de saha kenarında bir karizması. Sadece kişisel becerili futbolcular gol yağdırdı, o.



ABDÜLKADİR AFFETTİRDİ

Galatasaray maçında hatasından kaynaklı gol yedirmişti. Kayseri maçında harika bir gol atıp bir de asist yaparak affettirdi.



BURAK 30’U ZORLAR

Burak Yılmaz, Türkiye’nin en önemli yerli golcüsü... 22 gole ulaştı, kalan 6 maçta 30 golü zorlar Kral. Demedi demeyin...