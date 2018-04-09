Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübü'nün yeni başkanı olarak seçildi. Dün gerçekleştirilen başkanlık seçiminde rakibi Metin Kaya'dan daha fazla oy alan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un yeni başkanı oldu. Peki Ahmet Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında?

AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

1957 yılında (61 yaşında) Trabzon'da doğan ve burada büyüyen Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden 1979 yılında mezun oldu ve 1996 yılında Klassis Golf Kulübü'nde golf oynamaya başladı. Böylece spora ilk adımını atan Ağaoğlu, 2000 yılında Golü Federasyonu Başkanlığı'na seçildi ve 4 yıl boyunca görev yaptı.

Görev süresince golf sporunun tabana yayılması ve Golf Milli Takımı'nın kurulmasına yönelik çalışmalar yürüten Ahmet Ağadoğlu, 2004 yılının sonunda yeniden Golf Federasyonu Başkanı olarak seçildi ve Türk golfüne yönelik yaptığı katkılar ve çalışmalardan dolayı kendisine Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Olimpiyat Meşalesi Ödülü takdim edildi.

25 Şubat 2005 tarihinde özerk Golf Federasyonu'nun ilk başkanı olarak görev yapan Ahmet Ağaoğlu, 2008 yılı sonunda yeniden 4 yıllığına Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçilmiştir.