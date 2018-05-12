Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin, İstanbul'da bir restoranda düzenlenen programda, Trabzon dışında yaşayan eski başkan, yönetici ve futbolcularla bir araya geldi.

Ağaoğlu, programda yaptığı konuşmada, kulüplerde, kurumlarda devamlılığın esas olduğunu aktararak, söz konusu Trabzonspor olduğunda bağların çok daha güçlü ve sıkı olması gerektiğine işaret etti.

Toplantının, birlikte neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Ağaoğlu, "Almış olduğumuz görev kolay bir görev değil, fakat Trabzonspor güçlüdür. Ülkenin neredeyse yarısını yöneten bu coğrafyanın insanları, kulübümüzü içinde bulunduğu sıkıntıdan hep birlikte çıkarabilecek güçtedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

"KULÜBÜN HİZMETÇİSİYİM"

Ağaoğlu, şunları aktardı:

"Sadece sıkıntıdan çıkmak değil, sportif başarı da nihai hedefimizdir. Bu kulübün, takıma gönül veren 10 milyon Trabzonspor sevdalısı sayesinde ayağının bir yere takılması mümkün değil. Bunu birlikte aşacağımızdan endişe etmiyoruz. Ben kulübün hizmetçisiyim. Burada çok değerli başkanlarım ve yöneticilerim var. Biz ne gördüysek onlardan gördük, onların doğrularını uygulamaya çalışacağız. Hataya meyilimiz olduğu yerde veya bunu hissettiğiniz anda uyarılarınız bize yön verecektir."

"BU KULÜP, BU BORCU ÖDER"

Büyük bir kulüp olan Trabzonspor'un borcunun da büyük olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"1 milyar lira. Projeler üreterek, planlı ve programlı çalışarak, giderleri kısıp, gelirleri arttırdığımız zaman bunu bir noktaya getirirsiniz. Bir noktaya getirdiğinizde yine borcunuz devam edebilir ama sürdürülebilir bir borç olur. Sakın kimsenin aklından şu geçmesin, 'bunlar plansız, programsız geldiler.' Öyle bir durum söz konusu değil. Kulübün açığı her sene itibariyle bu düzende giderse 220 milyon lira. Bu aşağı yukarı günde 700 bin lira demektir. O, 220 nasıl kapanacak? İşte yanlış politikalar nedeniyle kulüp batma noktasına geliyor ama size bu yanlışları yaptıranları arkanıza dönüp baktığınızda göremiyorsunuz."

Ağaoğlu, "Bu kulüp, bu borcu öder." ifadesini kullanarak, şu görüşleri paylaştı:

"Bu yönetim de bu borcu öder. Bu yönetim kurulunun başkanı da benim. Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak şunu çok açık ve net söylüyorum, bu borç ödenebilir bir borç, dengelenebilir bir borç ve sürdürülebilir bir borç bizim için ama uygulamalardaki haklılığımızı topluma anlatmak da sizlerin görevi. Geçmişte biz ne ile başarılı olduk, nasıl başarılı olduk? O başarının çok iyi irdelenip, topluma onun anlatılması lazım. Benim çok güvendiğim bir yönetim kurulum var. Şimdi bir avantajı yakaladık ve bölünmedik. Yönetimin gücü bölünmedi."

"TRABZONSPOR TEKRAR BİR İRTİFA KAZANACAK İSE YENİDEN KENDİ OLMAYA MUHTAÇTIR"

Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer ise bu potansiyelin, geçmiş hizmetlerle avunma yanlışına düşmemesi gerektiğini belirtti.

Bugün Trabzonspor'un çok ciddi ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Sümer, "Bu ihtiyaçlar sadece ekonomik değil. Bilgi, ilişki ve birikim olarak böyle bir ihtiyacı karşılamak yönünde bu potansiyelin etkin kullanılmasına Trabzonspor'un müthiş ihtiyacı var. O dediğim avunma ne yazık ki bir standart haline gelmişti. 'Biz şöyle yaptık, böyle yaptık, bu başarıları elde ettik.' diye. Birazcık da insanın kendini inkar etmesi gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Sümer, konuşmasında şunlara dikkati çekti:

"Net ve iddialı olanı ifade etmek istiyorum ki Trabzonspor tekrar bir irtifa kazanacak ise yeniden kendi olmaya muhtaçtır. Trabzonspor, kendi olmaktan uzaklaştı. Bir başkalaşım içerisinde. Kendinden uzak bir Trabzonspor'un kendini var etmesi nasıl mümkün olabilir? Bu yönüyle düşündüğümüz zaman her birimizin Trabzonspor'un bu sapma, kaçma veya çözülmelerde engelleyici, uyarıcı hatta düzeltici olması gibi bir sorumluluğa ihtiyaç var. İnanın Trabzonspor benim düşüncem doğrultusunda yaşadığı şu zorluk, onun için yeni bir güçlenmenin potansiyelini oluşturdu. Birbirinden çok kopmuş, çözülmüş ve ayrılmıştık. Doğru yolda yeniden bir birleşmeye ortam ve olanak sağlayacağına inanıyorum."

"ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN HARCAMALARININ DA KONTROL ALTINA ALINACAĞI HÜKÜMLER İSTENİYOR"

Divan Başkanı Ali Sürmen, başarılı olmak için yönetime düşen görevler olduğunun altını çizdi.

Bu dönem tecrübeli bir yönetimin görevde olduğunu, 'durun bir bakalım nasıl yönetiliyor' deme hakları da bulunmadığını aktaran Sürmen, şunları kaydetti:

"Hepsi tecrübeli... Ama benim ön inancım var. Üç yıldır daha önceki yönetimleri tüzük konusunda ikna edemedim ama bu yönetimin ilk icraatı gelir gelmez Tüzük Tadilatı Komisyonunu kurmak oldu. Bu çok güzel bir şey ve bizden istedikleri özellikle bir şey vardı. Biliyorsunuz dernek denetimi yapabiliyor. Şirket harcamaları, dernek tarafından denetlenemiyor. O yüzden şirket yöneticilerinin harcamalarının da kontrol altına alınacağı hükümler isteniyor. Bunlar güzel şeyler. Trabzonsporumuzun yolu açık olsun. İnşallah önümüzdeki günlerde Trabzonspor'u başka başarılarıyla konuşuyor oluruz."