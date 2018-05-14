Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i TFF'nin Riva'daki idari merkezinde ziyaret etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde TFF Başkanvekilleri Ali Dürüst ve İbrahim Usta, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof.Dr.Mete Düren ve Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu yer aldı.

Karşılıklı forma takdiminde bulunulan ziyarette Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2024 logolu forma giyerek Türkiye'nin UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığına destek verdi.