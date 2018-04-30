Trabzonspor Kulübü ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ağaoğlu, "Ben eğer spor dünyasının içerisinde yıllardır yönetici olarak hizmet veriyorsam bunu beni altyapısından yetiştiren Trabzonspor Kulübüne borçluyum." dedi.



Ağaoğlu, Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası'nın sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Hem Trabzonspor hem de Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığını aynı anda yürütmesiyle ilgili soruya Ahmet Ağaoğlu, "Çok açık ve net şunu söyleyeyim. Golf Federasyonundaki hizmet sürem 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonraki 3 ay içerisine kadar. Genel kurulun bize vermiş olduğu bir görev var. Bunun da anlamı şu 2020 yılının ekim ayına kadar Türkiye Golf Federasyonunun başkanıyım." şeklinde cevap verdi.



Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul ile göreve geldiğini ifade eden Ağaoğlu, aralık ayında olağan genel kurul yapılacağını ve neticesinin ne olacağını veya oradan nasıl bir sonucun çıkacağını şimdiden söylemesinin mümkün olmadığını belirterek, şöyle devam etti:



"Dolayısıyla Aralık 2018'e kadar Trabzonspor Kulübünün başkanıyım. 2020 yılının ekim-kasım ayına kadar da Türkiye Golf Federasyonunun başkanıyım. Bu iki başkanlığı yürütmemin kanuni olarak hiçbir sakıncası yok. Yasalar buna müsaade ediyor. Diğer taraftan da hem Golf Federasyonunun hem de Trabzonspor Kulübünün başkanlığını yapacak enerjiye sahibim."



Bu görevlerinin yanında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Yardımlaşma Vakfının mütevelli heyetinde olduğunu ve 10 yıldır da Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 2. Başkanlığını sürdürdüğünü hatırlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye Golf Federasyonunun 18 yıldır başkanıyım. Trabzonspor Kulübüne de başkan olarak hizmet etmekten de ayrıca çok büyük gurur ve onur duyuyorum. Çünkü benim Trabzonspor camiasına borcum vardı. Ben eğer spor dünyasının içerisinde yıllardır yönetici olarak hizmet veriyorsam bunu beni altyapısından yetiştiren Trabzonspor Kulübüne borçluyum. Şu anda da elimden geldiğince Trabzonspor Kulübüne başkan olarak hizmet etmeye çalışıyorum. Eğer insanlar kafalarından iki iş nasıl yürür diye geçiriyorlarsa onlar bir şeyleri ihmal ediyorlar. Ben iki işi değil dört işi birlikte götürüyorum. Keşke bir beşincisi olsa."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER