FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin dava, Ahmet Altan avukatı ile mahkeme heyeti arasında yanşan gerginliğin ardından yarına ertelendi. Mahkeme, duruşmanın Silivri Cezaevi karşısındaki salonda görülmesini kararlaştırdı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, gazeteci- yazar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu davanın öğlenden sonraki oturumunda avukatlarla mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşandı.

İHA'nın haberine göre, öğleden sonraki oturumun başlamasının ardından öğleden önceki oturumda savunması yarım kalan sanık Fevzi Yazıcı, savunmasına devam etti. Savunmasını tamamlayan Yazıcı, bir süre sonra yeniden söz istedi. Mahkeme başkanı, Yazıcı'ya söz vermeyerek duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılan Ahmet Altan'ın savunmasına geçilmesini istedi.

Bu sırada, Altan'ın avukatı Engin Cinmen usule ilişkin talebi olduğunu belirterek söz istedi. Mahkeme başkanı Kemal Selçuk Yalçın söz vermediğini belirterek Cinmen'den yerine oturmasını talep etti. Avukat Cinmen'in usule ilişkin beyanda bulunmak istediğini tekrarlaması üzerine mahkeme başkanı Yalçın, 'Söz vermediği' yönünde üç kez uyardığı Cinmen'in salondan çıkartılmasına karar verdi.

Bu durma tepki gösteren sanık Fevzi Yazıcı'nın avukatı Sevgi Taş'ın da salondan çıkartılmasına karar veren mahkeme başkanı, duruşmanın bugünkü oturumunu sonlandırdığını açıkladı. Mahkeme heyeti başkanı duruşmanın bundan sonraki oturumunun Silivri'de yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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