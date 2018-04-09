Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baydar, düşme hattından kurtulmak için büyük çaba harcadıklarını vurgulayarak, ligde bulundukları sıranın, sahada ortaya koydukları futbolun karşılığı olmadığını dile getirdi.
Atiker Konyaspor'un Süper Lig'in iyi ekiplerinden biri olduğunu belirten Baydar, şöyle konuştu:
"Çoğu zaman kontrolümüz dışında gelişen durumlar neticesinde geldiğimiz bu noktadan başımız dik ve inançlı şekilde, onurlu bir mücadeleyle kurtulmaya çalışıyoruz. Ligin sonuna kadar bu futbolu oynamaya devam edersek ateş hattının üzerinde sezonu kapatacağımıza inanıyoruz. Demir Grup Sivasspor, saygı duyduğumuz bir rakibimiz. Süper Lig'de özellikle ofansif futbolun önemli takımlarından biri. Ancak dün konsantrasyonumuzu hiç bozmadan, oyun disiplinini bırakmadan, güçlü rakibimiz karşısında önemli bir galibiyet aldık. Kendilerine Avrupa kupalarına katılma yolunda başarılar diliyoruz."
"ANTALYA'YA GİDİP ORADAN DA PUANLAR ÇIKARACAĞIZ"
Futbolculara gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı teşekkür eden Baydar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Takım halinde iyi oynuyoruz ve karşılığını alıyoruz. Üç haftadır gol yemeyen bir Atiker Konyaspor var. Bu motivasyonla Antalya'ya gidip oradan da puanlar çıkartacağımıza olan inancımız, Demir Grup Sivasspor maçının ardından daha da arttı. Futbolcularımızın azmi, gücü ve mücadelesiyle son maçlarımızda kimileri için sürpriz ama bizim için doğal diyebileceğimiz sonuçlar elde edeceğiz. Kısacası inşallah Süper Lig'de kalıp taraftarımızın yüzünü güldürürüz."
Son haftalardaki çıkışlarında teknik direktör Sergen Yalçın'ın büyük pay sahibi olduğunu aktaran Baydar, şunları kaydetti:
"Sergen Yalçın hocamızın takımın başına geçtiği Galatasaray maçından bu yana sürekli form grafiği yükselen, istatistikleri değişen bir Atiker Konyaspor izliyoruz. Zaten iyi takımdık ancak küçük dokunuşlara ihtiyacımız vardı. Sergen hoca daha fazlasını yaparak takımımıza yeni bir kimlik kazandırdı. Üç haftada 7 puan alarak kısmen nefes aldığımızı söyleyebiliriz, ancak hala sıkıntılı bir pozisyondayız. Rehavete kapılmadan aynı şekilde devam etme mecburiyetimiz var. Futbolcularımız bunu başaracak güçte. Hedefimiz kalan tüm maçları kazanmak."
11 YIL ÖNCE 5 GOL ATMIŞTI
Süper Lig'deki son maçında Demir Grup Sivasspor'u 5-0 yenen Atiker Konyaspor, 11 yıl sonra bir maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Yeşil-beyazlılar, 2006-2007 sezonunda Denizlispor'u 5-1 yenmişti. Demir Grup Sivasspor karşısında Süper Lig'de tarihinin en farklı ikinci galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar, 1991'in ekim ayında Adana Demirspor'u 8-0 mağlup etmişti.
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