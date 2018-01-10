Medipol Başakşehir'in ardından Arda Turan'ın menajeri de transferi açıkladı. Arda Turan konusunda Başakşehir ile anlaşmaya varıldığını belirten menajer Ahmet Bulut, son sözün Barcelona'da olduğunu ifade etti. İspanyol kulübünün de transfere izin vermesi halinde 2-3 gün içinde imzaların atılması bekleniyor.

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Arda Turan Başakşehir

Arda Turan transferi