Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonu bitecek olan kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in takımıyla devam edeceğini düşündüğünü ifade eden Ahmet Bulut, "Yasin'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor ancak Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Yakın zamanda bir görüşme olacağını umuyorum. Yasin'in Galatasaray ile devam edeceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"FİLİPE LUİS İÇİN TÜRKİYE'DEN RESMİ TEKLİF ALMADIK"

Bu arada Ahmet Bulut, Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Filipe Luis için ise, "Herhangi bir teklif almadık" yorumunu yaptı.

"TOLGAY MİLLİ TAKIM İÇİN UEFA'NIN KARARINI BEKLİYOR"

Öte yandan Ahmet Bulut'un Barcelona Kulübü ile görüşmesinde birlikte olacağı Avukat Sami Dinç, Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ın milli takımda görev alabilmesiyle ilgili olarak, "Tolgay için gerekli başvurular yapıldı ve şu an karar bekleniyor. UEFA'nın gündeminde Tolgay'ın durumuna benzer birkaç konu daha var. UEFA, bu konular hakkında toplu bir karar verecek. Tolgay'ın önümüzdeki milli maçların hazırlık kadrosunda olması için süre vermem zor" şeklinde konuştu.