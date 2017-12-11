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Ben bir kulüp ismi veremem. İstediğimiz gibi olmazsa 1,5 sene mukavelesi var, Arda da profesyonel futbolcu. Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmemiz olmadı, bunun mukavele şartlarıyla alakası da yok. Teklif gelmedi. Teklif yokken 'Evet' ya da 'Hayır' gibi bir şey demesi olamaz. Erken bir şey söylemek zor. Bir görüşmelerim var ama isim verirsem doğru olmaz. Çünkü o kulüpler "Bizi kullanıyor." diyebilir ancak sürekli olarak görüşmelerim var.