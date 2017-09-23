Ahmet Çakar: Fenerbahçe kaybederse Ağustos'ta Avrupa'yı, Eylül'de de Süper Ligi bitirmiş olur

Ahmet Çakar, katıldığı bir spor programında zirve yarışına ve derbiye dair açıklamalarda bulundu.

10 Numara Muhabbet kanalında açıklamalarda bulunan Çakar, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının özellikle Sarı Lacivertliler için çok önemli olduğunu söyledi. Ahmet Çakar "Öyle bir derbi ki bir takım kaybederse fazla toz kalkmaz. Beşiktaş kaybeder der ki "Fazla önemli değil. 34.haftanın sonuna bakacağız. Telafi ederiz." ama Fenerbahçe kaybederse işler değişir. Öncelikle 13 yıllık Kadiköy'deki Fenerbahçe üstünlüğü biter. Artı Fenerbahçe ligde çok geride kalır. Duruluyor gibi olan sular tekrar çalkalanmaya başlar. Aykut Kocaman, oyuncular ve Aziz Yıldırım tekrar tartışılır. Büyük ama büyük problemler olur ve bu sezon evinde oynadığı hiçbir maçı kazanamamış olur. İşte bu durum Fenerbahçe'ye çok zarar verir. Hatta daha iddialı konuşayım. Fenerbahçe kaybederse Ağustos'ta Avrupa'yı, Eylül'de de Süper Ligi bitirmiş olur. Bu dakikadan sonra bu Beşiktaş, bu Galatasaray, bu Başakşehir ve bu Trabzonspor varken Fenerbahçe şampiyon olamaz. Fenerbahçe yenerse ne olur camia tekrar kenetlenir, Aykut Kocaman toparlar ve takım kendine gelir. Dolasıyla bu derbi bir takım için çok kritik bir maç." ifadelerini kullandı.



"PORTO'YU PORTO'DA YENEN BEŞİKTAŞ, KADİKÖY'DE DE FENERBAHÇE'Yİ YENEBİLİR. ANCAK..."

Beşiktaş'ın Kadiköy'de daha avantajlı ve önde olan takım olduğunu belirten Çakar, "İki takıma baktığında futbolcu kalitesi, rahatlık, form durumuna baktığımızda Beşiktaş her konuda daha önde. Matematik var sonuçta. Porto'yu Porto'da yenen Beşiktaş, Kadiköy'de de Fenerbahçe'yi yenebilir. Ancak kağıt üzerinde bunu söylemek kolay ancak Kadiköy'un büyülü atmosferi, 55 bin Fenerbahçeli'nin baskısı da göz önüne alırsak 3 ihtimal de bitebilir bu maç." şeklinde konuştu.

''BURSASPOR-GALATASARAY MAÇI 3 İHTİMALLİ''

Haftanın derbiden sonra ki en zevkli mücadelesi olarak Bursaspor-Galatasaray maçının olacağını belirten Çakar, BİP uygulamasında yer alan 10 Numara Muhabbet kanalına şu değerlendirmeyi yaptı: "Bursaspor-Galatasaray çok zevkli bir maç. Bence 3 ihtimalli bu karşılaşma. Galatasaray favori ama 'kesin yener' diyemem. Sanki berabere bitecek gibi bir his var içimde." değerlendirmesinde bulundu.







Ahmet Çakar

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