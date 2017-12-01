Ahmet Çakar: "Derbiyi Beşiktaş 2-0 kazanır"

Ahmet Çakar'ın derbideki favorisi Beşiktaş...
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile ilgili konuşan Çakar, "Igor Tudor, Başakşehir maçından sonra lastik gibi hava kaçırdı. Bay Tudor, Östersunds'a elendikten sonra yaklaşık bir buçuk saat, polis tarafından sorguya çekilir gibi sorguya çekildi basın tarafından. En son dedi ki, sorun. Aklınızda ne varsa sorun. Ondan sonra dedim ki bu adam, 'adam'. Korkusu yok, basınla ilişkileri iyi. Türkiye, Igor Tudor'u çok sevdi. Beşiktaşlısı da, Fenerbahçelisi de, Trabzonsporlusu da çok sevdi. Lige de çok iyi başladı. Sneijder'i gönderdiği için çok eleştirildi ama Sneijder'in Nice'de sürünmesi onun yararına oldu. Kimse Tudor'un kötü olmasını istemiyor. Kimse gitsin de demiyor. Ama küçük takımlara karşı iyisin, kendi kalitendeki takımlara karşı bir şey yapamıyorsun" dedi.
"TÜRKİYE'DE ÇİFT SANTRFOR OYNAMAMAN GEREKEN BİR NUMARALI TAKIM, BAŞAKŞEHİR'DİR"
"Türkiye'de çift santrfor oynamaman gereken bir numaralı takım, Başakşehir'dir" diyen Çakar, "Ben şimdi Tudor'a soruyorum. Türkiye'nin en kompakt, en organize takımına karşı çift forvetle çıkıyorsun. Daha mütevazı takıma karşı tek Gomis'le çıkıyorsun. Bana bunu yediremezsin" ifadelerini kullandı.
"DURSUN ÖZBEK YİNE BİR HATA YAPTI"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i de eleştiren Ahmet Çakar, "Dursun Özbek de yine bir hata yaptı. 'Lig lideri hocayı niye gönderelim' dedi. Siz Cenk Ergün'ü Tudor'la görüşmesi için göndermediniz mi? Bu, hesap sormaktır. Benim bildiğim Galatasaray lig başından beri hep lider" diye konuştu.
"GALATASARAY, BEŞİKTAŞ MAÇINDA KÖTÜ OYNARSA TUDOR'A; 'BİR BÜYÜK MAÇI DA KAZAN' DENMEZ, 'BİR BÜYÜK MAÇTA DA POZİSYON BUL' DENİR"
Ahmet Çakar, Beşiktaş maçının Tudor için önemli bir sınav olduğunu söyleyerek, "Beşiktaş, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden biri. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon en başarılı 3-4 takımından biri. Üstelik Vodafone Park'ta oynayacaksın. Yenilmen çok ayıp olmaz. Ama ortaya koyacağın futbol çok önemli. Sen yenil, ama Monaco gibi oyna. Eğer takım kötü oynarsa Tudor'a maçın ardından; 'Bir büyük maçı da kazan be adam' denilmez, 'Bir büyük maçta da pozisyon bul be adam' denir" açıklamasında bulundu
BİP uygulamasında bulunan 10 Numara Muhabbet kanalına konuşan Ahmet Çakar son olarak derbi için skor tahmini verdi:
"2-0 Beşiktaş kazanır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.