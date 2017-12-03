Ahmet Davutoğlu'ndan Reza Zarrab'ın tanık olduğu davaya ilişkin açıklama

İzmir'de konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "New York'ta o mahkemede sunulan belgelerin 17-25 Aralık ile irtibatı dolayısıyla bizim açımızdan hükmü yoktur. Eğer Türkiye'de yanlış bazı işler olmuşsa bu yanlışın hesap verilme makamı da New York değil Ankara'dır, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleridir" dedi.
26. Dönem Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konyalılar Federasyonu tarafından Buca Atlı Spor Kulübünde düzenlenen 2. Konya Hemşehri Buluşmasına katıldı.
İHA'nın haberine göre; AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican'ın da bulunduğu buluşmada Konyalı hemşehrileri ile bir araya gelen Davutoğlu, bağımsız ve egemen bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hangi ülke ile nasıl ilişki kuracağına kendisinin karar vereceğini söyledi. Davutoğlu, "Uluslararası hukuka saygılıyız ve gereğini her zaman yaptık. İran'a yönelik ambargo söz konusu olduğunda her zaman süreçlerin içerisinde olduk ve hiç ikiyüzlü tavır içinde olmadık. Amerika'nın tek taraflı ambargosuna uymadık uyamayız. O zaman da söyledik şimdi de söylüyoruz, kıyamete kadar da söyleyeceğiz" diye konuştu.
"KİMSE TÜRKİYE'Yİ YEDEĞİNE ALAMAZ"
Dışişleri bakanı olduğu dönemde Tahran'a gidip bir günde 17 saat aralıksız müzakere ettiklerini hatırlatan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O zaman biz bu çabaları yaparken bizi batı karşıtlığıyla suçlayanlar şimdi küstahça itham etmeye kalkarlar. Gece gündüz. Oturduğumuz sandalyeden 17 saat kalkmadık. İran'a yönelik ambargoyu kaldıracak anlaşmayı sağlamak istedik. 'Türkiye'nin çıkarı önemlidir' dedik ve Türkiye-İran-Brezilya anlaşmasını imzaladık. O gün bize karşı çıkanlar şimdi neredeler? Bu anlaşma kabul görmedi. Eğer o gün anlaşma kabul görseydi bugün bu yaşananlar olmayacaktı. İran bizim komşumuzdur. Kimse Türkiye'nin İran'la veya herhangi bir komşu ülkeyle olan ilişkileri mahkeme konusu yapamaz. Bu bizim izzetimizin bir gereğidir kendi egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı savunmak. Hangi küresel güç olursa olsun kimse Türkiye'yi yedeğine alamaz. Türkiye'yi kendi politikalarının parçası haline getiremez."
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