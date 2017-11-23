Ahmet Davutoğlu'nun Marmara Üniversitesi'ndeki konferansı iptal edildi

Eski Başbakan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun Marmara Üniversitesi'nde vereceği konferansın iptal edildiği duyuruldu.

Marmara Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu'nun Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Fakültemizde 27 Kasım 2017 de icra edeceğimiz Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu Hoca ile DURUŞ KONUŞMALARI "Bilgiden Bilince Ahlaktan Davranışa" adlı konferans elimizde olmayan sebeplerden dolayı iptal edilmiştir. Bilim, İrfan ve Erdemin koşulsuz her alanda ruhlara nakşetmesi ümidiyle..." denildi.