Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, mahkeme Ahmet Koç'un basın ve sosyal medyada meslek birliği, kuralları, çalışanları hakkında olumsuz açıklama yapmasına dava sonuçlanıncaya kadar tedbir koydu. Koç, uymadığı takdirde 6 aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacağı ihtar edildi.

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