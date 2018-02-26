Şarkıcı Sıla'yla ilişkisini noktalayan Ahmet Kural, biten birlikteliği hakkında konuşmadan 'aşk' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan Kural, "Aşka inandım ama hiç aşık olmadım" dedi.

Ahmet Kural'ın bu açıklamasından sonra Sıla ile aşk yaşarken çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğrafı paylaşarak şu yorumları yaptı:



'Aşık değilsen nasıl böyle baktın?'

'Ya kuyruk acısından böyle diyorsun ya da kalpsizsin'

'Yapma be Ahmet bu da mı yalan?!'

'İnanmadık....'

'Bence yalan söylüyor'

'Değişik bir açıklama'

'Sıla buna güldü'