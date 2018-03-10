HT Magazin'de yer alan habere göre, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve bol bol selfie çeken ikiliden Kural’ın, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun, siz olmasanız halimiz yaman. İyi ki varsınız” sözleri kadınlardan büyük alkış aldı.



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