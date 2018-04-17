4 MİLYONA KOŞUYOR

Gişesi 4 milyona yaklaşan ‘Ailecek Şaşkınız’ın yıldızları Murat Cemcir ve Ahmet Kural, bir alışveriş merkezinin 16.10 seansı esnasında hayranlarına sürpriz yaptı.



Önce elektriği kestiren ikili, ardından “Teknik bir arıza oluştu. Yerlerinizden ayrılmayın. Filmimiz capcanlı ve bol kahkahalı bir şekilde devam edecektir” anonsu yaptırdı.



TÜRKÜYLE GİRDİLER

Kural ve Cemcir birkaç dakika sonra ‘Yaradana Kurban’ türküsünü söyleyerek salona girdi. Filmde Gökhan ile Ferhat’ın kahve içerken yaptıkları dedikodu sahnesini kurulan dekorda canlı canlı oynayan ikiliyi gören hayranları büyük şok yaşadı.



Salondakilerin alkışları ve çığlıkları eşliğinde performanslarını sergileyen iki oyuncu büyük alkış aldı.