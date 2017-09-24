Ahmet Kural sevgilisi Sıla'nın yanına taşındı

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Posta'nın haberine göre, Sıla Gençoğlu'nun Kadıköy’deki evine 10 gün önce hırsız girmişti. Tek başına yaşayan güzel şarkıcı, olay sonrası kapı kilidini değiştirip alarm sistemi taktırdı ama yine de korkusunu yenemedi.