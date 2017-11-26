Ahmet Mümtaz Taylan ile Irmak Zileli'nin romantik anları

Ahmet Mümtaz Taylan, yazar sevgilisi Irmak Zileli ile önceki gün Bebek’teydi. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, bir kafede Boğaz’a karşı çay içen sevgililer romantik anlar yaşadı.

Bir ara aşka gelen ikili, çevredekilere aldırış etmeden öpüştü.

Ahmet Mümtaz Taylan

Irmak Zileli