Ahmet Nur Çebi: "6-0, 7-0 olabilirdi"

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından şunları söyledi:

"Şu an itibariyle puan farkı kapandı. Ligin kaderi açısından önemli bir maçtı. Kaçan goller taraftarı heyecanlandırdı. Belki bu maç 6-0, 7-0 bitebilirdi. Beşiktaş'ın ne kadar önemli bir takım olduğunu gösteren bir maç oldu."

NEGREDO

"Negredo da bizim futbolcumuz. Çok rahat bir gol attı. Kendisini tebrik ediyorum. Dursun Başkan dostumuzdur bizim. Devre arasında görüştük, konuştuk."

FIRAT AYDINUS

"Hakemin iyi olduğu anlar da vardı, kötü olduğu anlar da. İlk yarıdaki pozisyon kesinlikle penaltıydı. Tekrarını izlese o da penaltı olduğunu görür zaten. Tartışmaya gerek yok."

CENK TOSUN

"Şu anki aşamada Cenk Tosun bizimle kalacak. Sonra ne olur bilemiyorum."

METİN ALBAYRAK: "DAHA FARKLI DA OLABİLİRDİ"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak ise şöyle konuştu:

"Bugün her şeyini veren futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Muhteşem bir futbol, hak edilmiş bir galibiyet. 3-0 kazandık. Daha fazla da olabilirdi. Çok gol kaçırdık ancak, 3-0 da güzel bir skor. Çok mutluyuz. Bugün takım çok iyi oynadı, Cenk tabii ki ön tarafta gol atan adam. Tüm takıma teşekkürler, çok büyük bir mutluluk yaşattılar bize."