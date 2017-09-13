Ahmet Nur Çebi: Aboubakar umarım Porto'yu yakar

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto’da açıklamalarda bulundu. “Büyük takımlar, büyük rakiplerle oynar” diyen Çebi, “Biz buraya yenmek için geldik. Rakip çok güçlü. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum” dedi. Çebi, Beşiktaş’ta oynarken aldığı ceza nedeniyle oynamayacak Aboubakar ile ilgili bir soruya ise “Olympiakos maçında rakibe kafa atarak bizi yakmıştı. Umarım bu sefer de oynamayarak Porto’yu yakar. Çok iyi bir oyuncu bize de önemli bir katkı sağladı. Ama dediğim gibi umarım rakip onun yokluğunu arar” diye konuştu.

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